MUHTAROĞLU: “BEYAZ KİMLİK BÜYÜK BİR FIRSATTIR”

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Devlet Planlama Örgütü Eski Müsteşarı Ödül Muhtaroğlu, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

Vatandaşlık konusunda değerlendirmelerde bulunan Muhtaroğlu, objektif kriterler getirilmesi gerektiğini vurguladı. Ülkemizde bürokrasi ve iş bulma açısından sıkıntılar yaşadığımızı vurgulayan Muhtaroğlu, “Beyaz Kimlik bir fırsattır. O arzu ettiğimiz objektif kriterlere ulaşmak için büyük bir fırsattır. Bu hükümetin yapacağı en önemli icraatlardan biri de bu olmalıdır” dedi.

Ülkenin mali durumu hakkında da konuşan Muhtaroğlu, “Planlar ve programlar vatandaşlara açıklanmalı. Devletin mali yapısı konusunda şeffaf olunmalı. Mali yapıda yaklaşık 600 milyonluk bir açık görülüyor” dedi.