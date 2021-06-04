Muhtaroğlu: Ekonomi üst kurulu oluşturulmalıydı

GÜNDEM KIBRIS - Özel Haber

Devlet Planlama Örgütü Eski Müsteşarı Ödül Muhtaroğlu, Kıbrıs TV’de katıldığı televizyon programında Haluk Yerli’nin sorularını yanıtladı.

Son dönemlerde döviz artışının ciddi oranda arttığını söyleyen Muhtaroğlu, “Son dönemde dövizde yüzde 55’e varan bir artış var. Bu ülkedeki bütün fiyatlar dövize endekslidir. Bu piyasayı olağanüstü pahalılaştırır. Bir de bunun üzerine siz akaryakıta ve tüp gaza zam yaparsanız. Bu ekonomik anlamda da ciddi sıkıntı yaşanır. Akaryakıt da, tüp gaz da çok önemli bir girdidir. Hayvancı, üretici için akaryakıt çok önemlidir. Bu gibi dönemlerde çok ciddi bir ekonomi ekibi oluşturulmalı. Nasıl ki Sağlık Üst Kurulu var, Ekonomi Üst Kurulu da oluşacaktı ve pandemi yönetiminde ekonomiyi yönetecekti. Beş bin işletme kapandı, 50 bin insan işsiz kaldı. Böyle bir durum vardı, bu yapılamadı, yapılmıyor. Hayat pahalılığı ödeneğinin kesilmesiyle de insanların alım gücü azalacak, bu silsile yoluyla bütün memlekete de yansıyacaktır. Özel sektörü de, devletin gelirlerini de etkileyecektir” dedi.