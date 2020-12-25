MUHTAROĞLU: “ESNAF YILBAŞINDAN ÇOK ŞEY BEKLİYOR”

ÖZEL HABER

Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin yaptığı “21 günlük karantina kararı çıkabilir” açıklamasını yorumlayan Muhtaroğlu, “Esnaf yılbaşı dolayısıyla bir hazırlık yapmış, mal stoklamış. Keşke bu açıklamayı Bakanlar Kurulu’nda konuşup da yapsaydı Sayın Bakan. Bu açıklama çıkınca, bir tedirginlik yaşandı. İnsanlar sokağa çıkmaktan çekindi. Koronavirüs her yanda kol geziyor algısı oluştu insanlarda, bu açıklamayla. Piyasanın tam beklediği ve nefes alacağı dönemde, bu açıklama ile yeniden kilitlendi” dedi.

Aşı konusunda da değerlendirmelerde bulunan Muhtaroğlu, “Bu aşıların ülkemizde muhafazası önemli. Gerekli soğutma sistemlerinin kurulması gereklidir. Bu yönde iki tane buzluk alıyoruz. Ulaşım konusunda da gerekli araçlarla taşınmaları gereklidir. Aşılar konusunda da farklı açıklamalar yapılıyor ama, bu aşılar gerekli testlerden geçip onay alan aşılardır” dedi.