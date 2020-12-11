MUHTAROĞLU: “İLK İŞ ASGARİ ÜCRET BELİRLENMELİ”

Devlet Planlama Örgütü Eski Müsteşarı Ödül Muhtaroğlu, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

Jet krizi konusunda bir an önce kararın açıklanması gerektiğini söyleyen Muhtaroğlu, “Bir an önce açıklayın raporu. Bir hatası olan birisi varsa gereği yapılsın. Böylesine bekleyerek, zaman geçirerek bu söylemler daha da artacak, devam edecek. Suçsuz insanlar da mağdur olacak” dedi.

Yeni kurulan hükümetin yapacağı ilk işin asgari ücreti belirlemek olduğunu belirten Muhtaroğlu, “Pahalılık, özel sektör çalışanlarını perişan etmiştir. İnsanlarımız çok zor durumdadır. 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 3 bin 600 liradır. Bu da sadece gıda harcamasıdır. Asgari ücret şu anda açlık sınırının altında kalmıştır. Daha bunun içinde, kira ve elektrik yoktur. Madalyonun diğer yüzünde ise on binlerce iş yeri kapanmıştır, on binlerce insan işsiz kalmıştır ve asgari ücret artışını yapamayacak birçok iş yeri vardır” dedi.