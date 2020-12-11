Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Hintkeneviri ithal ve tasarrufu suçundan tutuklandılar
Hintkeneviri ithal ve tasarrufu suçundan...
Gizli ittifakta 2 gün daha tutukluluk
Gizli ittifakta 2 gün daha...
Mahkemeye duruşma için gelen tutuklulara uyuşturucu vermek isterken yakalandılar
Mahkemeye duruşma için gelen tutuklulara...
Eski kız arkadaşını tehdit etti
Eski kız arkadaşını tehdit etti
Hırsızlara 8 gün ek tutukluluk
Hırsızlara 8 gün ek tutukluluk

MUHTAROĞLU: “İLK İŞ ASGARİ ÜCRET BELİRLENMELİ”

Devlet Planlama Örgütü Eski Müsteşarı Ödül Muhtaroğlu, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

11 Aralık 2020 Cuma 10:17
856 Okunma
MUHTAROĞLU: “İLK İŞ ASGARİ ÜCRET BELİRLENMELİ”

Devlet Planlama Örgütü Eski Müsteşarı Ödül Muhtaroğlu, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

Jet krizi konusunda bir an önce kararın açıklanması gerektiğini söyleyen Muhtaroğlu, “Bir an önce açıklayın raporu. Bir hatası olan birisi varsa gereği yapılsın. Böylesine bekleyerek, zaman geçirerek bu söylemler daha da artacak, devam edecek. Suçsuz insanlar da mağdur olacak” dedi.

Yeni kurulan hükümetin yapacağı ilk işin asgari ücreti belirlemek olduğunu belirten Muhtaroğlu, “Pahalılık, özel sektör çalışanlarını perişan etmiştir. İnsanlarımız çok zor durumdadır. 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 3 bin 600 liradır. Bu da sadece gıda harcamasıdır. Asgari ücret şu anda açlık sınırının altında kalmıştır. Daha bunun içinde, kira ve elektrik yoktur. Madalyonun diğer yüzünde ise on binlerce iş yeri kapanmıştır, on binlerce insan işsiz kalmıştır ve asgari ücret artışını yapamayacak birçok iş yeri vardır” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Baybora Gülok 41 yaşında hayatını kaybetti
Baybora Gülok 41 yaşında hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: “KKTC artık sağlıkta da önemli bir noktaya gelmiştir"
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: “KKTC artık sağlıkta da önemli bir noktaya gelmiştir"
Sınır Kapıları kapanıyor mu? Sağlık Bakanı Pilli açıkladı...
Sınır Kapıları kapanıyor mu? Sağlık Bakanı Pilli açıkladı...
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim