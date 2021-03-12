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MUHTAROĞLU: “İNSANLAR DAHA UCUZ DİYE TAVUK ETİ TÜKETİYOR”

Planlama Örgütü Eski Müsteşarı Ödül Muhtaroğlu, Kıbrıs TV’de katıldığı programda değerlendirmelerde bulundu.

12 Mart 2021 Cuma 09:34
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MUHTAROĞLU: “İNSANLAR DAHA UCUZ DİYE TAVUK ETİ TÜKETİYOR”

GÜNDEM KIBRIS

Marketlerdeki fiyat değerlerini yorumlayan Muhtaroğlu, “Bu marketlerde uygulanan fiyatlar konusunda, tedarikçilerde ve ithalatçılarda da görevler var. Bu mallar dövizin yüksek olduğu dönemlerde alındığında fiyatlara yansıtıldığı gibi, dövizin düştüğü zamanlarda da fiyatlara yansıtılsın. Çünkü döviz sürekli inişli çıkışlı bir seyir seyrediyor. Bu bir zincirdir. Bu fiyat politikaları iyi dengelenmesi lazım. Bu süreçte kar marjları da makul düzeyde olsun. İnsanların işsiz kaldığı ve gelirinin düştüğü bu zamanlarda buna dikkat edilmeli. Et fiyatları aldı başını gidiyor. Bu süreçte kasaplara ve marketlere bir yığılma oldu. Kuzu etinin 100-130 TL bandında dolaştığı bir süreçteyiz. Güney’deki rakamlara baktığımızda döviz yüksek olmasına rağmen 60-65 TL bandında dolaşıyor. İnsanlar daha ucuz olduğu için tavuk eti tüketmeye çalışıyor” dedi.

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