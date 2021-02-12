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MUHTAROĞLU: “İNSANLARIN İŞSİZ KALMASI CİDDİ BİR SIKINTI DOĞURUR”

Devlet Planlama Örgütü Eski Müsteşarı Ödül Muhtaroğlu, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

12 Şubat 2021 Cuma 10:16
416 Okunma
MUHTAROĞLU: “İNSANLARIN İŞSİZ KALMASI CİDDİ BİR SIKINTI DOĞURUR”


Devlet Planlama Örgütü Eski Müsteşarı Ödül Muhtaroğlu, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.
Ekonomik anlamda ciddi adımlar atılması gerektiğini söyleyen Muhtaroğlu, “Sağlık süreci aşılanmayla birlikte belki de geçecek ama ekonomik hasar, çarşıdaki hasar, esnafın hasarı, iş yerlerin kapanması ve bir daha açılamaması, oralarda çalışan insanların işsiz kalması ciddi bir sıkıntı yaratacaktır. Devlet gelirleri de çok aşağı düşecektir. Devletler elbette borç altına girer. En zengin devletler bile borç altındadır bugün. Devlet borçlarını bir şekilde öder. İnsanlar iş yerini kapatır ve giderse bir daha açamaz ama. Bir de bu sürecin toplum üzerinde yaratacağı sosyal travmalar vardır” dedi.

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Magusali 2021-02-12 11:20:10

İşsizlikten memleket battı gitti zaten ne işverenler yuvarlandı gitti pehhh yazık gelin açık olan iş yerlerine bakın birde kazananlara bakın bitti kktc resmen gerçi dünya bitti ekonomi olarak

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