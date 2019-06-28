Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Herkesin sofralarında ama gizli faydalarını kimse bilmiyor
Herkesin sofralarında ama gizli faydalarını...
Google'dan flaş karar: Tablet üretimini kesiyor
Google'dan flaş karar!
Uzun saatler çalışanlar dikkat!
Uzun saatler çalışanlar dikkat!
Whatsapp'tan yeni bir özellik daha! Büyük bir sorunu çözecek
Whatsapp'tan yeni bir özellik daha!...
Dünyanın en büyük uçağı satışa çıkarıldı! İşte fiyatı
Dünyanın en büyük uçağı satışa...

Muhtaroğlu: İthalat 1,816 milyon dolara yükseldi

28 Haziran 2019 Cuma 20:18
Muhtaroğlu: İthalat 1,816 milyon dolara yükseldi

Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü (DPÖ) Müsteşarı Ödül Muhtaroğlu, 2018 Yılı Ödemeler Dengesi gerçekleşme rakamlarını açıkladı. 

Muhtaroğlu yazılı açıklamasında, Dış Ticaret verilerine göre, 2017 yılında 105.6 milyon dolar olan ihracatın, 2018 yılında 100.9 milyon dolar olarak gerçekleştiğini;  2017 yılında 1,778.4 milyon dolar olan ithalatın ise, 2018 yılında 1,816.4 milyon dolara yükseldiğini kaydetti.

Muhtaroğlu, “Bu rakamlara göre 2018 yılında ihracatın, ithalatı karşılama oranı %5.5 olarak gerçekleşmiştir” dedi.

Bu gelişmeler ışığında, Dış Ticaret Açığının 2017 yılında 1,672.8 milyon dolar iken, 2018 yılında ise 1,715.5 milyon dolar olarak gerçekleştiğini ifade eden Muhtaroğlu’nun konuyla ilgili yazılı açıklaması şöyle:

 “Görünmeyen İşlemler içerisinde yer alan Net Turizm Gelirleri kalemi, 2017 yılında 864.9 milyon dolar iken, 2018 yılında ise 912.4 milyon dolara yükselmiştir.

Görünmeyen İşlemler içerisinde yer alan diğer bir kalem olan Yükseköğretim Net Gelirleri de 2017 yılında 765.9 milyon dolar iken, 2018 yılında 786.9 milyon dolara yükselmiştir.

Dış Ticaret ve Görünmeyen İşlemler Dengeleri rakamlarına göre de Cari İşlemler Dengesi 2018 yılında 131.9 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

Ödemeler Dengesi verilerine göre, Dış Ticaret Dengesi’ndeki açığı, Görünmeyen İşlemler Dengesi içerisinde yer alan turizm ve yükseköğretim ile diğer gelirlerindeki olumlu gelişmeler kapatmaktadır”.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sucuoğlu: Kayıt dışılık oranının yüzde 20.44…
Sucuoğlu: Kayıt dışılık oranının yüzde 20.44…
KTEZO’nun 11. Olağan Genel Kurulu yarın
KTEZO’nun 11. Olağan Genel Kurulu yarın
Yuvacık köyünde bulunan bomba imha edildi!
Yuvacık köyünde bulunan bomba imha edildi!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim