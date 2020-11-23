MUHTAROĞLU: “ÖNEMLİ OLAN PROTOKOLLERİN UYGULANMASIDIR”

Devlet Planlama Örgütü Eski Müsteşarı Ödül Muhtaroğlu katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ile imzalanan mali ve ekonomik protokolleri de değerlendiren Muhtaroğlu, “Protokol imzalanması yeterli olmuyor. Siz protokol imzalarsınız, bu iki mecliste de geçer. Önemli olan bu protokollerin hayata geçmesidir. Halkın beklentilerinin, sektörlerin beklentilerinin aksine durumlara girilmemelidir. Sadece protokol yapmak marifet değil, bunu doğru bir şekilde uygulamak önemlidir” dedi.