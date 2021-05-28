Muhtaroğlu: “Sonuca varıncaya kadar çalışılmalıdır”

GÜNDEM KIBRIS

Devlet Planlama Örgütü Eski Müsteşarı Ödül Muhtaroğlu, Kıbrıs TV’de katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

Kutlu Adalı cinayeti ile ilgili iddiaları değerlendiren Muhtaroğlu, “Gelişmelerin üzerine gidilmeli, dosya tekrar açılmalı ve bundan kaçınılmamalı. Cumhurbaşkanı da Türkiye’deki muhatapları ile bunları görüşmelidir. İddialar vardır. Verilen ifadeler vardır. Hızlı hareket edilmelidir ki bu olay Türkiye’de de zaman aşımına uğramasın. Bu olayın failleri belirlenip, ceza almalı. Türkiye ile imzalanan adli konularda bir Yardımlaşma Anlaşması var, bu konuda polisimizin ve Başsavcılık’ın harekete geçmesi lazım. Bu dosya Türkiye’de açılmalıdır. O yüzden bir ön hazırlık da yapılmalıdır. Sonuca varıncaya kadar da çalışılmalıdır” dedi.