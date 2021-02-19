MUHTAROĞLU: “TASARRUF YAPILABİLECEK YERLER BELLİDİR”

Devlet Planlama Örgütü Eski Müsteşarı Ödül Muhtaroğlu, Kıbrıs TV’de katıldığı televizyon programında Haluk Yerli’nin sorularını yanıtladı.

Bütçe içinde tasarruf olabilecek ve olamayacak kalemler olduğunu söyleyen Muhtaroğlu, “Zaten bütçe geçerkenden Hükümet, maaşlar dışındaki diğer tüm kalemlerden yüzde 10 kesinti yapılacağını açıkladı. Yani orada bir tasarruf yapılacak. Yine bunun dışında devlete bağlı diğer kamu kurum ve kuruluşlarında da bu uygulama yapılacak. Dolayısıyla orada bir girişim var. Ama sizin bir de bu mal ve hizmet alımlarını yaptığınız bir de özel sektör vardır. Yani o özel sektördeki insanlar da bu işlerden yararlanırlar. İhaleler açılır, bunlara mal satılır. Buralarda ne kadar tasarrufa gideceksiniz, o zaman buralardaki beklentiyi düşürür, yatırımı azaltırsınız. Talep daralması yaratır, ekonomiyi daha da daraltırsınız. Yapılacak noktalar varsa da yapılıyor zaten” dedi.

Dış temsilcilikler konusuna da değinen Muhtaroğlu, “27 tane dış temsilcilik vardır. Ben dış temsilciliklerin tümü de kapatılsın noktasında değilim. Bazı yerlerde ve noktalarda fazladan dış temsilcilikler olduğunu biliyorum. Bu temsilciliklerin büyük kısmı Türkiye’dedir. Türkiye’deki bu temsilcilikler bizim oradaki vatandaşlarımıza yardımcı oluyor, hem de turizm ve yüksek öğretim için çalışıyor. İnsanların ülkemize gelmelerine de katkı sağlıyorlar. Türkiye’de açılan konsolosluklar ile ilgili ben pek de olumsuz değilim. Ama Körfez bölgesinde bizim beş tane temsilcimiz var. Bu bölge zaten yakın lokasyonu olan bir bölge. Birçok Avrupa ülkesinin bile bu noktada temsilciliği yoktur. Güney Kıbrıs’ın bile yoktur” dedi.