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Müjde... Akaryakıta bir indirim daha!

Başbakan Ünal Üstel, akaryakıtta indirim yapıldığını açıkladı.

22 Temmuz 2022 Cuma 12:47
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Müjde... Akaryakıta bir indirim daha!
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Başbakan Ünal Üstel, yapılan hassas çalışmaların ardından 95 ve 98 Oktan benzin fiyatlarında da 1.23 TL, mazot fiyatlarında da 1 TL indirime gidildiğini açıkladı.

Akaryakıtın dünyada inişli çıkışlı bir seyir içerisinde olduğunu anımsatan Başbakan Üstel şu mesajı verdi:
“Sürekli olarak bu dengeyi takip ediyoruz. Anında bu indirimi halka yansıtmak için tüm çalışma arkadaşlarıma talimat verdim.
Bizim derdimiz, bu ülkede refahı toplumun tüm kesimleri ile eşit paylaşmak. Kimse, fiyat çalışması yaparken kamu maliyesini ya da sağlayıcı firmaları öncelikle düşündüğümüzü sanmasın.
Burada tek motivasyonumuz, bizden kaynaklanmayan maliyetleri halkımıza yansıtmamak. Bu yönde çalışmaya devam edeceğiz. 
Zorlukların farkındayız, ama bu zor dönemden de hep birlikte çıkacağız. Muhalefetin ve krizlerden menfaat devşirmeye çalışanların da farkındayız. Burada ihtiyacımız olan tek şey sağduyu. Bu ülke bizim, bu sorun hepimizin ve sorunların da farkındayız. 
Bir süredir indirime yönelik adımlarımız yanında piyasaya yansıması için de ilgili bakanlıklarımızın çalışmaları da devam ediyor. Umarım, dünyadaki fiyatlar böyle seyreder, bizim piyasamıza da ucuzluk olarak yansımaya devam eder.
Dediğim gibi, Başbakan olarak ilgili arkadaşlara bu konudaki talimatım, indirimlerin anında vatandaşa yansıtılması yönündedir.”

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