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‘Mükemmelliğin Gizemi’ ve ‘Farklı Dünyaya Seyahat’ isimli sergiler açıldı

Kazakistanlı sanatçılar Lidiya Drozdova’nın “Mükemmelliğin Gizemi” ve İgor Gushchin’nin “Farklı Dünyaya Seyahat” isimli kişisel resim sergileri YDÜ’de açıldı.

05 Şubat 2020 Çarşamba 15:42
‘Mükemmelliğin Gizemi’ ve ‘Farklı Dünyaya Seyahat’ isimli sergiler açıldı
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YDÜ’den verilen bilgiye göre, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırlanan sergilerin açılışı, UBP Milletvekili Menteş Gündüz tarafından yapıldı.

YDÜ İletişim Fakültesi Sergi Salonu’nda yer alan açılışa, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. Günsel ve diğer yetkililer katıldı.

Sergiler, 12 Şubat tarihine kadar hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.
Törende, Kazakistanlı sanatçılar Lidiya Drozdova ile İgor Gushchin’e “Gümüş Anahtar Onur Ödülü” de takdim edildi.

(BRT/TAK)

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