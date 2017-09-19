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Mülteciler: "Ailemizin çoğu savaşta öldü"

14 mülteci çıkarıldıkları Mağusa Kaza Mahkemesi’nde “Ülkemizde savaş olmasaydı bu hallere düşmezdik. Ailelerimizin çoğu savaşta öldü. Güney Kıbrıs’ta da ailelerimiz var. Kendimizi kurtarmak için bu suçu işledik” diye konuştu...

19 Eylül 2017 Salı 11:15
Mülteciler: "Ailemizin çoğu savaşta öldü"

Gamze Pir Baykur

Tatlısu açıklarında önceki gün isimsiz bir bot içerisinde onaylanmış liman olmayan bir yerden KKTC’ye giriş yapmak isterken Girne Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından tespit edilerek yakalanan 13 Suriye uyruklu ve 1 Irak uyruklu mülteci dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Yaşları 17 ile 44 arası değişen ve polise verdikleri gönüllü ifadelerinde ülkelerindeki savaştan kendilerini kurtarmak için kaçtıklarını beyan eden 14 mülteci aleyhine 3’er günlük tutukluluk süresi temin edilirken, yine mültecilerin gönüllü ifadelerinde belirttikleri kaptan ise aranıyor. 

6 METRE UZUNLUĞUNDAKİ ŞİŞME BOT İLE GELDİLER…

Meselenin tahkikat memuru Hakan Savtekin, 17 Eylül tarihinde saat 05:35 raddelerinde Tatlısu köyünün 5 mil açığında 1 adet isimsiz 6 metre uzunluğunda şişme bot ile içerisinde toplam 14 kişilik bir mülteci grubunun onaylanmış liman olmayan bir yerden KKTC’ye giriş yapmaya teşebbüs ettikleri sırada Girne Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından tespit edildiklerini açıkladı. Akabinde 14 mültecinin tutuklandığını belirten Savtekin, konu şişme botun ise Girne Sahil Güvenlik Komutanlığına ait liman rıhtımına bağlanarak emare alındığını açıkladı. Savtekin, 4 mültecinin gönüllü ifade verdiklerini ve ifadelerinde bir kaptanın da olduğundan bahsettiklerini belirterek, bu yönde araştırmaların devam ettiğini söyledi. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını belirten Savtekin, mültecilerin 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

MÜLTECİLER: “SAVAŞ OLMASAYDI BU HALLERE DÜŞMEZDİK…”

Mahkemede söz alan mülteciler, ülkelerinde savaş olduğunu dile getirerek “Ülkemizde savaş olmasaydı bu hallere düşmezdik. Ailelerimizin çoğu savaşta öldü. Güney Kıbrıs’ta da ailelerimiz var. Kendimizi kurtarmak için bu suçu işledik” şeklinde konuştular.

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğluları, 14 mültecinin tahkikat maksatları bakımından 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.

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vatandaş 2017-09-19 22:35:53

ya arkadaş ALLAHÜ TEALA bu insanların yardımcısı olsun

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