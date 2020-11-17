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Mülteciler Akyar Sınır Kapısı yakınlarına bırakılıyor

Akyar Kara Giriş Kapısı yakınlarında polis devriyesi sırasında şüpheli görülmeleri üzerine ülkeye kaçak girdikleri tespit edilen Suriye uyruklu mültecinin ihraç kararlarının çıkması bekleniyor. Polis dün akşam da aynı bölgede 4 mülteci tespit etti.

17 Kasım 2020 Salı 14:47
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Mülteciler Akyar Sınır Kapısı yakınlarına bırakılıyor

Mağusa’da Akyar Giriş Kapısı yakınlarında Cuma akşamı devriye gezen polis ekibi tarafından şüpheli görülmeleri üzerine ülkeye onaylanmamış limandan kaçak olarak girip Güney Kıbrıs’a geçmeye çalıştıkları tespit edilen Suriye uyruklu 3 mülteci hakkındaki polis soruşturması devam ediyor.

“Onaylanmış liman olmayan bir yerden KKTC’ye giriş yapmak” suçlaması ile tutuklu bulunan ve Mağusa Polis Müdürlüğü hücrelerinde karantinaya alınarak mahkeme huzuruna çıkarılamayan Suriye uyruklu Ali Al Shaban, Hasan Jafr ve Jouma Al Yosıf’un tutukluluk süreleri 8 gün daha uzatıldı.

Polis mahkemede, Suriyeli mülteciler hakkında ihraç kararlarının çıkarılmasının beklendiğini açıkladı.

4 Suriyeli mülteci daha geldi!

Öte yandan dün akşam saatlerinde yine Akyar Kara Giriş Kapısı yakınlarında polis devriyesi sırasında 4 Suriyeli mülteci daha tespit edildi. Aynı şekilde onaylanmış liman olmayan bir yerden ülkeye izinsiz giriş yaptıkları tespit edilen Halit Aleleyvi, Hamid İbrahim, Muhtat Hammadi ve Mousaf Esef polis hücrelerinde karantinaya alındı.

Henüz PCR sonuçları da çıkmayan Suriyeli mülteciler mahkeme huzuruna çıkarılmazken, gıyaplarında yapılan tutukluluk duruşmasında mahkeme 4 mültecinin 3 gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

Kaynak: Kıbrıs Postası

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