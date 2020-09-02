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Mültecilerin firar etmesine yardımcı oldu

Lapta Gençlik Merkezi’nde yerleştirilen iki Suriyeli mültecinin yasal tutukluluktan firar etmesine yardımcı olduğu gerekçesiyle tutuklanan E.D  mahkemeye çıkarıldı.

02 Eylül 2020 Çarşamba 18:37
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Mültecilerin firar etmesine yardımcı oldu

Lapta Gençlik Merkezi’nde yerleştirilen iki Suriyeli mültecinin yasal tutukluluktan firar etmesine yardımcı olduğu gerekçesiyle tutuklanan E.D  mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Gökmen Yuvka, zanlının Lapta Gençlik Merkezi’nde yerleştirilen iki Suriyeli mültecinin yasal tutukluluktan firar etmesine yardımcı olduğu gerekçesiyle tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının telefon kayıtlardan yapılan araştırmada kaçan şahıslarla 14 kez görüşme yaptığının belirlendiğini açıkladı.

Polis, zanlının önceki gün Gazimağusa’da tespit edilip, tutuklandığını söyledi.

Zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını, alınacak ifadeler olduğunu, iki kişinin arandığını kaydeden polis, 2 gün süre istedi. 

Mahkeme talebi kabul etti.

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