Mültecilerin son durumu

Yayla köyü sahiline dün sabah 6:30 sıralarında çıkmaya çalışan, 32 mültecinin 3'ü kadın 7'si çocuk olmak üzere toplam 29'u İskele Boğazı'nda bulunan Boğaz Otel'e getirildi.
29 mültecinin ihraç kararı çıkana kadar yerleştirildikleri Boğaz Otel'de bekleyecekleri öğrenildi.
29 mülteci dün gece otele giriş yaptı.
Polis mültecileri isim listelerine göre ayrılan odalara yerleştirdi.
Çok sayıda polis ekibi otelde hazır bekledi.
Vurularak yaralanan 2 mültecinin Lefkoşa Dr. Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavilerine devam edilirken, 1 mültecinin ise Güzelyurt Polis Müdürlüğü'nde olduğu öğrenildi.
NADIRE BAHADİ / KIBRIS POSTASI