Mum ışığına mahkum yaşıyor

Havadis'ten Eniz Orakcıoğlu'nun haberine göre, Lefkoşa Surlariçi’nde yaşayan 63 yaşındaki Hacı Ersan Saygın, uzun yıllar bakıma muhtaç anne ve teyzesiyle yaşadı. Onlara bakabilmek için evlenip yuva kurmayı hiç düşünmedi. Saygın önce teyzesini ardından da annesini kaybedince hayatta tek başına kaldı. Annesinin son döneminde yaşadığı sağlık sıkıntıları ile başa çıkabilmek ihtiyaçlarını gidermek için, borçlanmak zorunda kaldığını anlatıyor Hacı Ersan amca. Bankadan kredi çekti, maaşını oraya yönlendirdi. Kısa bir süre sonra geçen yıl annesi de hayata tutunamadı. Ne olduysa ondan sonra oldu, ekonomik zorluklar başladı. Ersan amcanın banka kredisine giden maaşından eline yalnızca 300 TL kalmaya başladı. Elektriği ödeyemedi, kesildi. Karanlık gecelerini mumla aydınlattı uzunca bir süre ancak bir akşam mumun neden olduğu yangında 2 odalı evi küle döndü.

Evi mumdan dolayı yanmıştı

16 Eylül 2017 tarihinde elektriksiz olan evini aydınlatmak için yaktığı mum yangına neden oldu. Saygı, “o yangınla evimde eşyalarım da küle döndü” derken hüzünleniyor. Evi, tavanı, televizyonu, dolapları kısacası evi ve evin içinde tüm eşyaları bir anda kül oluyor. Dönemin bakanlarından Ersan Saner’in yardımıyla huzur evine yerleştirildiğini anlatan Saygın, bir süre orda yaşamını sürdürdü.

Vakıflar el uzattı

Vakıflar İdaresi’nin yangından sonra evini tamir ettirdiğini, buzdolabı, yatak, masa, sandalye ve dolap gibi eşyalarla döşediğini anlatan Saygın, Vakıflar’a da teşekkür etmeden geçmiyor. “Üzerimdeki kıyafetler bile yardım kuruluşlarından” diyen Saygın, Güney’de gittiği caminin imamının da ara sıra toplanan yardımlardan kendisine maddi destek sağladığını da aktarıyor. Evinin tamiratı tamamlandıktan sonra Huzur Evi’nden oraya taşındı ancak yine elektriksiz ve karanlık gecelerini yine mumla aydınlatıyor.

Karnını komşuları ile Paylaşım Mutfağı doyuruyor

Bazen komşularının yardımıyla, bazen de Lefkoşa Türk Belediyesi’nin Paylaşım Mutfağı sayesinde karnı doyan Saygın’a, Güney’de sürekli gittiği bir caminin imamı da ara sıra toplanan yardımlarla kendisine mali destek verdiğini anlattı. Saygın, elektriksiz evinde yaz sıcağında içeceği soğuk suyunu bile komşularında alıyor.

Devletten yardım bekliyor

“Elektriksiz hayat” zor diyen Saygın, Elektrik Kurumu’na faizleri ile birlikte 14 bin TL borcu olduğunu, bu parayı ödemesinin mümkün olmadığını, Devletten bu konuda yardım beklediğini aktarıyor. Sadaka istemediğini gerekirse çalışabileceğini de belirten Saygın, “getir götür işleri yapabilirim, yeter ki aydınlığa kavuşayım mum ışığından kurtulayım” dedi.