“Mümkün: Daha Güçlü, Özgür, Etik Gazetecilik Projesi”

Uzun vadeli medya sektör stratejisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düşünce özgürlüğü için elverişli ortamın yaratılması amacıyla uluslararası ve AB kriterleri doğrultusunda medyayı ilgilendiren yasal ve idari yapının iyileştirilmesi, medya sektörünün mali sürdürülebilirliğinin geliştirilmesi, medyada etik standartların artırılması ve öz denetim uygulamalarının güçlendirilmesi ve medya ve diğer sivil toplum örgütleri arasında daha etkin bir diyalog oluşturulabilmesi için dört ana başlık altında mevcut duruma ilişkin analizler içermekte, sorunlara değinmekte ve bu konularda daha ileriye gidilebilmesi için stratejik hedefler ortaya koymaktadır.



Stratejinin hazırlık aşamalarında UNESCO tarafından kabul edilen Medya Gelişim Göstergeleri ve 2014-2020 Medya Özgürlüğü ve Medya Bütünlüğü için AB Desteği Rehberlerinde yer alan kıstastalar ve standartlar dikkate alınmıştır.



Ayrıca farklı medya mensupları, kamu ve özel medya kuruluşlarının yöneticileri ve temsilcileri, KTGB dışındaki medya örgütlerinin temsilcileri, insan hakları konularında uzman hukukçular, Yüksek Mahkeme ve Ombudsman ile mülakatlar ve odak toplantıları gerçekleştirilerek detaylı durum analizleri gerçekleştirilmiştir. Bunun yanı sıra, uluslararası alanda faaliyet gösteren Avrupa Gazetecilik Merkezi Eski Başkanı Adam Thomas ve Etik Gazetecilik Ağı Kurucusu ve Onursal Başkanı Aiden White’ın yanı sıra Estonya, Slovenya ve Güney Kıbrıs’taki gazeteci örgütleri temsilcileriyle görüşmeler yapılarak, ifade özgürlüğü, medya çoğulculuğu, gazetecilerin hakları, medyada yeni iş modelleri ve medyada örgütlenme konularında diğer ülke örnekleri ve uluslararası gelişmeler hakkında bilgiler edinmiştir.



Son olarak medya örgüt temsilcileri ve önde gelen medya mensuplarının katılımlarıyla gerçekleştirilen iki günlük “Medya Vizyon ve Strateji” çalıştayında, daha önce tespit edilen mevcut durum ve sorunlarla ilgili doğrulama yapılarak, medya sektörüne yönelik bir GZFT analizi gerçekleştirilmiş ve vizyon unsurları belirlenmiştir. Ayrıca Kıbrıs Türk medyasının gelişimi için stratejik hedeflerin neler olabileceğine yönelik fikir teatisi gerçekleştirilmiştir. Bunların ışığında Kıbrıs Türk medyası için vizyon oluşturulmuş ve stratejik hedefler belirlenmiştir.



4 ana başlık altında 21 alt hedefi barındıran Uzun Vadeli Medya Sektör Stratejisi’nin uygulanabilmesi için diğer medya örgütleri ve ilgili STÖ’ler ile önümüzdeki günlerde iş birlikleri kurularak, ortak hareket alanlarının belirlenmesi hedeflenmektedir.



Stratejinin tamamına https://gazetecilerbirligi.com/medya-stratejisi/ adresinden erişebilirsiniz.