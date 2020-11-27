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MUNGAN: “KÜÇÜK ESNAF VE ZANAATKARLAR ÇOK ZOR DURUMDA”

Maliye Eski Bakanı Zeren Mungan, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

27 Kasım 2020 Cuma 10:04
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MUNGAN: “KÜÇÜK ESNAF VE ZANAATKARLAR ÇOK ZOR DURUMDA”

Maliye Eski Bakanı Zeren Mungan, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu. Ortak bir cephede buluşmamız gerektiğini söyleyen Mungan, “Bu ülke nasıl daha ileriye gidebilir, turizm nasıl gelişebilir, küçük esnaf ve zanaatkarların nasıl ayakta kalabileceğini düşünmeliyiz ve kararlar üretmeliyiz” dedi.

Küçük esnaf ve zanaatkarların çok zor günler geçirdiğini söyleyen Mungan, “bireysel krediler konusunda ciddi sıkıntılar var. Çok ciddi krediler alınıyor” dedi.

2020 yılı gelir ve kurumsal vergilerinde çok ciddi sıkıntılar yaşanacağını söyleyen Mungan, “Maliye’nin Fiyat İstikrar Fonu ile bu süreci yürütmeye çalışılıyor. Bu da sürdürülebilir değil. Aralık’a geldiğimizde 1 milyar liraya ihtiyaç olacak. O para dışarıdan gelmezse ciddi sıkıntılar yaşanacak” dedi.

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