Münhal nedeniyle İngilizce Sınavı yarın yapılıyor

Polis Genel Müdürlüğü, polis ve itfaiye kadroları için açılan münhal nedeniyle İngilizce Sınavı’nın yarın saat 09.00’da Lefkoşa’da, Türk Maarif Koleji ve Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu’nda yapılacağını açıkladı.

PGM Basın Subaylığı konuyla ilgili açıklamasında, bazı basın yayın organlarında çıkan “polis ve itfaiye sınavlarının iptal edildiği” yönündeki haberler Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile alakalı olduğunu belirtti.

Açıklamada, “KTC Polis Genel Müdürlüğü için açılan münhal için yarın yapılacak sınavların iptali söz konusu değildir. KKTC Polis Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen İngilizce sınavına katılacak müracaatçıların, duyurulan okullarda belirtilen saatte hazır olmaları önemle rica olunur” denildi.