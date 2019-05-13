"Münhalde tüm vatandaşlara eşit katılım hakkı sağlandı"

Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğü, Serbest Liman’da istihdam edilecek 7 kişilik münhalde tüm vatandaşlara eşit katılım hakkı sağlandığını ve münhalin en adil şekilde sonuçlandırılması adına sürecin yürütüldüğünü kaydetti.

Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğü, kuruma 7 personel alımı için açılan münhalle ilgili olarak basında yer alan haber nedeniyle açıklama yaptı.

Açıklamada, Yönetim Kurulunun Serbest Liman ve Bölgede yoğun emekli talebi nedeniyle ortaya çıkan personel eksikliğini gidermek ve Serbest Bölge faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi amacıyla 6 Kasım 2018 tarihinde Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan 7 kişilik geçici personel istihdamı için yetki talebinde bulunulduğu ve yetki alındığı kaydedildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Yetki alındıktan sonra 04.02.2019 tarih ve 37/2019 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile yapılacak işçi istihdamı için günlük yayın yapan en az bir veya iki gazetede münhal ilan edilmesine ve istihdam edilecek olan geçici işçilerin, Doğu Akdeniz Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinin hazırlayıp düzenleyeceği yazılı sınav ve Serbest Liman Yönetim Kurulunun düzenleyeceği sözlü sınavların yapılmasını kararlaştırmıştır.

İşbu karar uyarınca bahse konu münhal ilanı 15.04.2019 ve 16.04.2019 tarihinde Yenidüzen ve Halkın Sesi gazetesinde 2 gün süre ile yayınlanmış ve 30.04.2019 tarihine kadar müracaat kabul edilmiştir. Bahse konu münhale 89 kişi müracaat etmiştir.

3 Mayıs 2019 tarihinde Doğu Akdeniz Üniversitesi ile yapılan istişare neticesinde Yönetim Kurulunun 06.05.2019 tarih ve 112/2019 sayılı kararı ile imtihanın 11 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleştirilmesini işbu imtihan neticesi 60 puan ve üstü alanların sözlü sınava çağırılmaları kararlaştırılmış ve bilahare Doğu Akdeniz Üniversitesi ile sözleşme imzalanmış imtihan ücreti yatırılmıştır. Ayni gün imtihan yeri saat ve nasıl yapılacağı hususundan münhala başvuran kişilere bildirilmiştir.

Bilahare imtihan gününden birkaç gün önce hükümetin istifası nedeniyle yeni bir durum ortaya çıkmıştır. Yönetim Kurulumuz bu durumu istişare ederek bu aşamada imtihanı ertelemenin mümkün olmadığı imtihanın yapılmasını ancak sözlü sınavın yeni Yönetim Kuruluna bırakılması kararlaştırmıştır.”

Serbest Liman ve Bölge Yönetimi’nin, Serbest Liman ve Bölgeye istihdam edilecek 7 kişinin tamamen geçici işçi statüsü nedeniyle Yönetim Kurulu tarafından münhal ilan edilmeden alma yetkisi olmasına rağmen, bu istihdama tüm vatandaşların eşit katılmasını sağlamak, münhalin en adil bir şekilde sonuçlandırılması adına, münhal olarak ilan edilip imtihanın ülkenin en gözde öğretim kurumu Doğu Akdeniz Üniversitesine yaptırıldığı ifade edilen açıklamada, “Yıllardır Serbest Liman ve Bölgede yasalara aykırı eş dost ilişkileri çerçevesinde münhal ilan edilmeden istihdam edenlerin itirazları tüm toplum tarafından anlaşılırdır. Kamuoyunun bilgisine sunarız” denildi.