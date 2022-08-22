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Murat Şenkul, adaylık için başvuru yaptı

CTP Girne İlçe Başkanı Ongun Talat, Girne Belediyesi Başkan adaylığına Murat Şenkul’un başvuru yaptığını duyurdu.

22 Ağustos 2022 Pazartesi 19:49
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Murat Şenkul, adaylık için başvuru yaptı


Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) 27 Kasım 2022 tarihinde yapılması planlanan yerel seçimlere yönelik belediye başkanı aday adayları belli olmaya başladı.

CTP Girne İlçe Başkanı Ongun Talat, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Girne'de "aday adaylığı" için Murat Şenkul’un başvuru yaptığını duyurdu.

Talat, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Ve büyük bir heyecanla duyurmak isterim ki; Girne Belediyesi başkan adayımız Murat Şenkul!

Adayımızın dinamizmi ve vizyonu, CTP'nin yerel yönetimlerdeki tecrübesiyle birleşiyor. Ve sonunda Girne Murat Şenkul ile en üst düzeydeki yerel hizmetlere kavuşuyor.

Beceriksiz ellerde ve çağdışı bir anlayışla can çekişmeye terkedilmiş kentimizi şanına yakışır günlere kavuşturmak için, yolumuz açık olsun!”

Son Güncelleme: 22.08.2022 20:11
Anahtar Kelimeler:
CTPOngun Talat
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