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Murat Şenkul'un ilk icraatı tabela sökmek oldu

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Girne’nin gerçek nüfusunu yansıtmadığı gerekçesiyle, Girne ilçe nüfusunun yazdığı tabelayı söktü. Şenkul, “Belediyeler gerçek nüfusa göre katkı almalı” dedi.

28 Aralık 2022 Çarşamba 15:42
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Murat Şenkul'un ilk icraatı tabela sökmek oldu



Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, gerçek nüfusu yansıtmadığı gerekçesiyle ilçe tabelasını söktü. Tabelanın üzerinde nüfusun 33 bin olarak yazdığına işaret eden Şenkul, Girne’de 100 bin üzerinde nüfus olduğunu seçmen sayısının 35 binin üzerinde olduğunun altını çizdi.

Merkezi hükümeti uyarma anlamında böyle bir eylem yaptıklarını anlatan Şenkul, belediyelerin gerçek nüfusa göre katkı alması gerektiğini söyledi. Nüfusun güncellenmesi gerektiğinin altını çizen Şenkul, “Umarım merkezi hükümet duyarlı kalır. İstişareye açığız. Yanlış nüfusu indirerek işe başlıyoruz” dedi.

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Murat ŞenkulGirneGirne BelediyesiTabela
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