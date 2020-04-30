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Murat Tibuk sevk ediliyor

Merit Oteller grubu sahibi Besim Tibuk'un oğlu Murat Tibuk, tepkiler üzerine polis ve sağlık ekipleri eşliğinde Malpas Karantina Oteline sevk ediliyor.

30 Nisan 2020 Perşembe 17:59
2339 Okunma
Murat Tibuk sevk ediliyor

Merit Oteller grubu sahibi Besim Tibuk'un oğlu Murat Tibuk, tepkiler üzerine polis ve sağlık ekipleri eşliğinde Malpas Karantina Oteline sevk ediliyor.

Tibuk, 14 Günlük karantina sürecini Malpas Karantina Otelinde geçirecek.

Son Güncelleme: 30.04.2020 18:06
Yorumlar
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Gibri 2020-04-30 18:16:04

Amerikalılar bizi ilgelendirmez. Zaten abd ye gitse !!@@@@

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Vatandaş 2020-04-30 18:19:21

Hikaye işiniz be aptallar.

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yes 2020-04-30 18:35:34

yes gardaş koy ora playsation ve bilgisayarı oyna oyuncuk ye iç da boşver halkı, herhalde yemeyenler partisindendir ailen diye hemen seni kısmi tarafcı siteler kötüler.

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Alico 2020-04-30 18:45:10

T.C ile tüm hava ve deniz ulaşımı sonsuza dek durdurulmalı ,

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Daş 2020-04-30 18:42:09

İyi en azından tepki gelince birşeyler yapılıyor, trde o da yok

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