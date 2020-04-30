Murat Tibuk sevk ediliyor

Merit Oteller grubu sahibi Besim Tibuk'un oğlu Murat Tibuk, tepkiler üzerine polis ve sağlık ekipleri eşliğinde Malpas Karantina Oteline sevk ediliyor.
Tibuk, 14 Günlük karantina sürecini Malpas Karantina Otelinde geçirecek.
Son Güncelleme: 30.04.2020 18:06
Amerikalılar bizi ilgelendirmez. Zaten abd ye gitse !!@@@@
Hikaye işiniz be aptallar.
yes gardaş koy ora playsation ve bilgisayarı oyna oyuncuk ye iç da boşver halkı, herhalde yemeyenler partisindendir ailen diye hemen seni kısmi tarafcı siteler kötüler.
T.C ile tüm hava ve deniz ulaşımı sonsuza dek durdurulmalı ,
İyi en azından tepki gelince birşeyler yapılıyor, trde o da yok