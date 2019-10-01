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Muratağa Katliam Çukuru’nda katledilen 21 şehit daha şehitliğe defnedilecek

Muratağa Katliam Çukuru’nda 14 Ağustos 1974 tarihinde  hunharca, toplu olarak katledilen şehitlerden 21’i daha 7 Ekim’de  devlet töreniyle  Muratağa – Sandallar Şehitliği’ne defnedilecek.

01 Ekim 2019 Salı 13:50
Muratağa Katliam Çukuru’nda katledilen 21 şehit daha şehitliğe defnedilecek

Gazimağusa Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Kayıp Şahıslar  Komitesi çalışmaları neticesinde kimlikleri belirlenen; Zalihe Hüseyin, Havva Mustafa, Tacay Mustafa, Temray Mustafa, Erdinç Hüseyin, Emine Hüseyin M, Seval Hüseyin, Türker Mustafa, Dudu Ali Osman, Hasan Sadık, Naziyet Mehmet, Enver Hüseyin, Ahmet Erdoğan, Hüseyin Erdoğan, Erdoğan Aziz, Mehmet Hüseyin, Ertan Hüseyin, Gültekin Süleyman, Ayşe Erdoğan, Zehra Erdoğan,  Kadriye Erdoğan’nın naaşları saat 10.00’da Muratağa – Sandallar Şehitliğinde kılınacak cenaze namazını müteakip devlet töreniyle defnedilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Muratağa
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