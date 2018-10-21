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Muratağa Meydanı şenlendi

21 Ekim 2018 Pazar 11:46
Muratağa Meydanı şenlendi

Muratağa meydanında bugün şenlik var.

Mormenekşe Kadınlar Birliği’nin “Köylerimizde Çiçek Açıyor” projesi kapsamında, Muratağa, Sandallar ve Atlılar Şehitlerini Yaşatma
Derneği ve Şehitler Muhtarlığı iş birliğinde düzenlenen etkinlik saat 16.00’ya kadar sürecek.

Hep toplu katliamlarla hatırlanan bu köyde yaşamın olduğunu ve var olunduğunu göstermek amacıyla gerçekleştirilecek etkinlikte, çocuklar ve kadınlar ön plana çıkarılıyor.

Şenlik kapsamında meydanda stantlar kuruldu, halk dansları ve dans gösterileri ile konserler yer alacak. Çocuklar unutulmaya yüz tutumuş eski oyunları oynayacak. Etkinlikte bir de nostaljik resim sergisi yer alacak.

Şenlikle ilgili açıklama yapan Mormenekşe Kadınlar Birliği Başkanı ve Şenlik Komite Başkanı Erşen Ummanel, etkinliği düzenlemekteki amaçlarının sadece anma törenleri yapılan ve acıyla hatırlanan bu köylerin yok olmadığını göstermek olduğunu ifade etti.

TAK

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Anahtar Kelimeler:
Muratağa
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