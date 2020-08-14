Rumların 1974’te toplu katliamı sonucu hayatlarını kaybeden Muratağa-Sandallar ve Atlılar şehitleri anıldı.

Muratağa-Sandallar Şehitliği’nde saat 10.00’da Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın şehitliğe çelenk sunmasıyla başlayan törende, saygı duruşu, saygı atışı yapıldı, İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekildi.

Törende şehit aileleri adına Muratağa Sandallar ve Atlılar Şehitlerini Yaşatma Derneği Başkanı Ahmet Aşır konuşma yaptı.

Tören, şehitliğin ziyaretiyle son buldu.

Törene, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Vekili Tuğgeneral İbrahim Dağman, bakanlar ve diğer yetkililer katıldı.

Atlılar Şehitliği’ndeki anma töreni ise saat 10.30’da yapıldı.

Törende, Cumhurbaşkanı Akıncı tarafından anıta çelenk sunuldu, saygı duruşu, saygı atışı yapıldı, İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekildi.

Tören şehitliğin gezilmesiyle son buldu.

AŞIR: “SAVUNMASIZ ÇOCUK VE KADINLAR KATLEDİLİP BULDOZERLERLE GÖMÜLDÜ”

Şehit aileleri adına Muratağa Sandallar Şehitliği'nde konuşan Ahmet Aşır, 46’ncı yılda tüm şehitleri rahmetle andı.

Aşır, EOKA tarafından yapılan katliamlarda birçok soydaşlarının şehit edildiğini ifade ederek, Rumların 103 köyü yıktığını anımsattı ve milli mücadele yıllarını anlattı.

Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlamak için Türkler yanında Rumların da katledildiğini ifade eden Aşır, Anavatan Türkiye sayesinde Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığına kavuştuğunu kaydetti.

Aşır, Rumların savunmasız 126 çocuk ve kadını katlettiklerini, buldozerlerle gömdüklerini ifade etti.

“BUGÜNKÜ ÖZGÜRLÜK ŞEHİTLER SAYESİNDE”

Kıbrıs Türk halkının Anavatan sayesinde gerçek barış ve özgürlüğe kavuştuğunu ifade eden Aşır, gençlerin bugünün kıymetini bilmelerini istedi, bugünkü özgürlüğün şehitler sayesinde olduğunu söyledi.

"Savaş istemiyoruz ama esir olmak da istemiyoruz, yeni acılar da istemiyoruz" diyen Aşır, şehitlerin bayraklar altında huzur içinde uyumaya devam edeceğini vurguladı.