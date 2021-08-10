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Muratoğlu: İmar izni de yasal olmayıp yasa dışı usulsüz işlem yapılmıştır...

Dörtlü hükümet döneminde Güven yapı kooperatifine verilmiş ormanlık arazi gündemde yerini korumaya devam ediyor.

10 Ağustos 2021 Salı 19:58
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Muratoğlu: İmar izni de yasal olmayıp yasa dışı usulsüz işlem yapılmıştır...

Dörtlü hükümet döneminde Güven yapı kooperatifine verilmiş ormanlık arazi gündemde yerini korumaya devam ediyor.

Başbakanlık  Eski Basın Müdürü Ahmet Muratoğlu da konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaparak "Arazinin İTEM'den çıkarılarak 49 yıllığına ilgili kooperatife verilmesi ANAYASA'ya aykırıdır." ifadesini kullandı.

Muratoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

SAVCILIK GÖRÜŞÜNE RAĞMEn ANAYASA AYAKLAR ALTINA ALINIYOR...

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan subay ve astsubayların oluşturduğu Güven Yapı Kooperatifi tarafından 105 dubleks konutlu, restoranlı ve havuzlu bir site yapılması için 2017 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile konu arazinin İTEM'den çıkarılarak 49 yıllığına ilgili kooperatife verilmesi ANAYASA'ya aykırıdır.

Konu ile ilgili olarak 2013'te benzer arazi konulardaki tüm savcılık görüşleri Başbakanlığın arşivindedir. (12 Mayıs 2004, 15 Temmuz 2013,13 Haziran 2017 tarihli  görüşler). Bu Savcılık görüşleri bu tür arazilerin İTEM kapsamından çıkartılarak kişi, kurum ve veya kooperatiflere verilmesinin kesinlikle Anayasa'ya aykırı olduğunu ve herhangi bir kamu yararının da söz konusu olmadığını belirtmektedir. 

Verilen ÇED raporu da, Belediye tarafından verilen imar izni de yasal olmayıp yasa dışı usulsüz işlem yapılmıştır...

Yargıya gidilmesi durumunda konu arazi tasisinin ve inşaatin duracağına inanıyorum...

Son Güncelleme: 10.08.2021 23:47
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