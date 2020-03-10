Mustafa Agha cezaevine gönderildi!

Hamile olan eşini darp edip, tehdit eden Mustafa Agha tutuklanarak Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Fezile Kesat olayla ilgili bulguları aktardı.

Kesat, zanlının 9 Mart 2020 tarihinde Girne’de Zeytinlik Sokak’ta evi içerisinde aralarında hamilelik yüzünden çıkan tartışmada 6 haftalık hamile olan eşini kollarından çekip, daha sonra iterek darp suçu işledikten sonra, çocuğu aldırmazsan seni öldürürüm.

Polisi ararsan seni balkondan aşağı atarım” diyerek tehdit ettiğini ifade etti. Zanlının aynı gün tutuklandığını, müştekinin doktor kontrolünden geçirildiğini kaydeden Kesat, sağ el bileği ile sağ kolunda kızarıklık tespit edildiğini ifade etti. Zanlının Irak vatandaşı olduğunu, ülkede öğrenci olarak bulunduğunu, eşi ile 2019 yılı aralık ayında evlendiğini kaydeden polis, şiddet ve poliçeler yasasına aykırı hareket suçlarından da askıda iki meselesi olduğunu belirterek, teminat talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise ayrılmak istediğini söyleyerek “Beni rahat bırak, her şey senin olsun dedim ama o sana neler yapacam diyerek beni tehdit etti. Sonra polisi aradı. Darp ve tehdit etmedim” iddiasında bulundu.

Yargıç Meltem Dündar, zanlının 2019 yılında şiddet suçundan dolayı askıda meselesi olduğunu, kısa bir süre sonra benzer suç işlediğini, serbest kalması halinde tekrarlayabileceğini ifade ederek, 20 günü aşmayacak bir şekilde cezaevine gönderilmesine emir verdi.