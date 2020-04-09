Mustafa Akıncı'dan açıklama

Cumhurbaşkanlığı'nda yapılan Covid-19 toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı açıklamalarda bulundu.

MUSTAFA AKINCI'NIN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI ŞU ŞEKİLDE :

Bu salgının biran önce bitmesi en büyük temennimiz.

İnsanlığın bu salgından bir an önce kurtulması en önemli hedefimiz ama bu bir çırpıda olabilecek bir şey değil.

Alınacak önlemlerle adım adım o günlere de ulaşacağız.

Bu badireden en az hasarla kurtulmak istiyoruz.

Evet yatay bir seyir olduğunu görüyoruz ancak hemen rehavete kapılmamalıyız.

Kesinlikle oldu da bitti noktasında değiliz.

Şu anda yapılan test sayılarına baktığımızda dünya örneklerinin çok gerisindeyiz.

Başka ülkelerde test sayıları çok daha büyük oranlardadır.

Sağlık Danışma Kurulu'nun önerileri doğrultusunda test sayılarının artırılması gerektiğini savunuyoruz.

Dışarı çıkma zorunluluğu olan herkesin maske takma zorunluğu getirilmesi önerisinde bulundum Başbakan ve Başbakan Yardımcısına.

Virüs taşıyıcısı olup, virüsü yayabilirsiniz hiçbir semptom göstermeden bu nedenle sokağa çıkan herkes maske takmalı.

Sağlık olmadan hiçbir çark dönmez bu nedenle toplumun sağlığını korumak en büyük öncelik. Nisan sonuna kadar bu temkinli tavrımızı sürdürmemiz lazım.

Sokağa çıkanlara maske takma zorunluluğu getirmemiz lazım.

Test sayısını artırmamız ve test kiti sayısını artırmamız lazım.

Yerel yönetimlere yapılan kesintilere son verilmesi önerisinde bulundum hükümete, bu dönemde hükümetin en büyük yardımcısı yerel yönetimlerdir. Bu dönemde kesinti değil, takviye yapılması gerekiyor belediyelere.

Gıda ve yardım dağıtımındaki koordinasyon sorununa bir son vermemiz gerekir.

Yerel yönetimler İçişleri Bakanlığı'yla daha koordineli çalışmalı.

Yeni bir eğitim takvimine ihtiyacımız var.

Covid-19 dışında kalan hastaların nereye başvurabileceğiyle ilgili daha aydınlatıcı bir bilgilendirme yapılmalı.

Lefkoşa Devlet Hastanesi pandemi hastanesine dönüşünce covid-19 dışında kalan hastaların nereye başvurabileceğiyle ilgili yeterli bilgi yok toplumda.

Ekonomik önlemlerle ilgili danışma kurulumuzun hazırladığı bir öneriyi hükümetle paylaştım.

Karantina altında olan bölgelerin sorunları var. Yeni Erenköy ve Dipkarpaz halkının yaşadığı sorunlara, orada oluşturulan koordinasyon komitesinin daha sıklıkla ilgilenmesi gerekir.

Son olarak şunu söylemek istiyorum. Bu dönem Cumhurbaşkanlığı, hükümet, muhalefet, siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri bir arada işbirliği içerisinde hareket etmelidir. İyi bir gelecek inşa etmemiz için işbirliğine ihtiyacımız vardır. Ben sağlık ve ekonomik alandaki danışma kurullarının önerileriyle halkımızdan gelen görüşleri hükümetle paylaştım. Tedbiri elden bırakmayın ve sokağa çıkmayın.

Eğer sokağa çıkma yasağını ilk günden uygulasaydık bu virüsün yayılmasını önlemiş olacaktık. Vakaları ilk günden tespit edecektik. Başbakan Ersin Tatar, 'hiçbir zaman sokağa çıkma yasağı olmayacaktır' demişti ama ardından sokağa çıkma yasağı, akşam sokağa çıkma yasağı ve karantina bölgesi uygulamaları devreye girdi.

Bakanlar Kurulu'na başkanlık ettiğim gün bir otobüs şoförünün karantina uygulamasına uymadığını söylemiştim, dediğimde haklı çıktım ve Dipkarpaz bölgesi karantina altına alındı.

Camilerde toplu ibadetlerin devam ettiği uyarısında bulundum onu da bir süre sonra kapattılar.

Gevşememiz lazım, henüz daire açacak noktada değiliz, aceleci olmayacağız.

Bakanlar Kurulu'nda toplandığımız ilk günden öneriler konusunda anlaşsaydık belki can kaybımız da olmayacaktı.

Gerekli sıkı önlemleri o günden almış olsaydık bugün vaka sayımız daha da az olacaktı.