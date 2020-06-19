Mustafa Akıncı'dan görüşme sonrası açıklama

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili Meclis’te temsil edilen siyasi parti liderleriyle gerçekleştirdiği görüşme sonrası basın açıklaması yaptı.

Seçimlerin 6 ay süreyle ertelenmesi kararının, toplum sağlığını tehlikeye atmamak adına alınan bir karar olduğunu ifade eden Akıncı, hukukçulardan, “seçimsiz geçecek sürecin oldukça kısıtlı tutulması” yönünde görüş aldığını, bu görüşe kendisinin de katıldığını kaydetti.

19 Nisan tarihli açıklamasında, “her şey yolunda giderse, 11 Ekimi beklemeden oturup, seçimi erkene çekeriz” ifadelerini kullandığını söyleyen Akıncı, “Halk sağlığı için sıkıntı yaratmayacak en erken tarihte seçimin yapılması gerektiği görüşünü birkaç kez seslendirdim” şeklinde konuştu.

17 Nisan tarihinden bu yana KKTC’de Covid-19 pozitif vakanın görülmediğini ifade eden Akıncı, DSÖ’nün sonbahara ilişkin “ikinci dalga uyarısını” göz önünde bulundurarak seçimlerin sonbahardan önce yapılması gerektiğine inancını belirtti.

Hem sağlık hem de ekonomik açından, seçim konusunun biran önce gündemden düşürülmesi gerektiğine dikkat çeken Akıncı, “Var olan rekabet sıkıntı yaratmaya devam edecektir” dedi.

Parti liderlerine, seçim tarihi olarak 16 Ağustos’u sunduğunu, bu önerisine sıcak bakanların da olduğunu fakat “Meclis’te çoğunluğu oluşturan siyasi partilerin, bu önerisine sıcak bakmadığını” ifade etti.

KIBRIS POSTASI