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Mustafa Akıncı Gezi Parkı davasını değerlendirdi: “Vicdanım sızlayarak izledim”

4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Gezi Parkı davasının karar duruşmasına ilişkin bir açıklama yaparak, “Bir Kıbrıslı Türk, sade bir yurttaş ve bir insan olarak vicdanım sızlayarak izledim” dedi.

25 Nisan 2022 Pazartesi 22:20
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Mustafa Akıncı Gezi Parkı davasını değerlendirdi: “Vicdanım sızlayarak izledim”

4’üncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak, Türkiye’deki Gezi Parkı davasının karar duruşmasına işaret etti.

Akıncı, “Gezi davasını ve bugünkü sonucunu, bir Kıbrıslı Türk, sade bir yurttaş ve bir insan olarak vicdanım sızlayarak izledim” dedi.

Akıncı, açıklamasının devamında ise şu ifadelere yer verdi:

“Hukuk adına bu kadar hukuk dışılığın yaşandığı, adalet ve vicdanların bu kadar yara aldığı, gerek Türkiye, gerekse Kıbrıs’ta uygulanan politikalarda bu kadar akıl yolundan çıkıldığı bu dönemin yarattığı acıları dindirmek kolay olmayacaktır. Çıkış yolu elbette gerçek bir demokratik hukuk düzeninde bulunacaktır; oraya da ancak mücadele ile varılacaktır.”

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