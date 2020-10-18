Mustafa Akıncı: “Hem Tatar’ı hem bu sonucun çıkmasında rol oynayanları tebrik ederim”

KKTC'de seçimin ikinci turu ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar oldu.

Rakibi Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı seçim sonrası ilk açıklamasında şöyle konuştu;

"Neler yaşandığını hep anlattım. Tekrar etmeyeceğim. Sanrım neler yaşandığını da görmeyen kalmadı. Bu normal şartlarda yapılmış bir seçim dersek gerçeği söylemiş olmayız

Sayın Ersin Tatar'a hayırlı olsun. Bu sonucun çıkmasında rol oynayanları da tebrik ederim. Bundan sonraki süreç siyasi hayatım bakımından 45 yıllık bir dönemin sonudur...

Sonucu kabullenerek hayırlı olmasını diliyorum. Tatar’a görevinde üstün başarılar diliyorum”

“Seçim sonuçlarına itiraz edecek misiniz?” sorusuna yönelik ise Akıncı, “ben sonuçları kabul eden biriyim. Arkadaşlarımız bakacak ama böyle bir şey düşünmüyorum” diye konuştu.

Akıncı, bir daha demokrasimizin bu tür durumlara düşmemesi temennisini de sözlerine ekledi.