Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Evinde hassas terazi ve uyuşturucu bulundu
Evinde hassas terazi ve uyuşturucu...
7 gün daha tutuklu kalacak
7 gün daha tutuklu kalacak
Uyuşturucu davasında karar verildi
Uyuşturucu davasında karar verildi
Evinde tabanca bulundu
Evinde tabanca bulundu
Tecavüz sanığı Ahmet Burhan Ayan 8 yıl hapse mahkum edildi
Tecavüz sanığı Ahmet Burhan Ayan...

Mustafa Akıncı: “Hem Tatar’ı hem bu sonucun çıkmasında rol oynayanları tebrik ederim”

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı ilk değerlendirmede "Hem Tatar’ı hem bu sonucun çıkmasında rol oynayanları da tebrik ederim” diye konuştu ve 45 yıllık siyasi yaşamının sonuna dikkat çekti.

18 Ekim 2020 Pazar 20:13
3138 Okunma
Mustafa Akıncı: “Hem Tatar’ı hem bu sonucun çıkmasında rol oynayanları tebrik ederim”

KKTC'de seçimin ikinci turu ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar oldu.

Rakibi Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı seçim sonrası ilk açıklamasında şöyle konuştu;

"Neler yaşandığını hep anlattım. Tekrar etmeyeceğim. Sanrım neler yaşandığını da görmeyen kalmadı. Bu normal şartlarda yapılmış bir seçim dersek gerçeği söylemiş olmayız

Sayın Ersin Tatar'a hayırlı olsun. Bu sonucun çıkmasında rol oynayanları da tebrik ederim. Bundan sonraki süreç siyasi hayatım bakımından 45 yıllık bir dönemin sonudur...

Sonucu kabullenerek hayırlı olmasını diliyorum. Tatar’a görevinde üstün başarılar diliyorum”

“Seçim sonuçlarına itiraz edecek misiniz?” sorusuna yönelik ise Akıncı, “ben sonuçları kabul eden biriyim. Arkadaşlarımız bakacak ama böyle bir şey düşünmüyorum” diye konuştu.

Akıncı, bir daha demokrasimizin bu tür durumlara düşmemesi temennisini de sözlerine ekledi.

Son Güncelleme: 18.10.2020 20:16
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arıklı: “Allah’ıma bin şükür. Utandırmadı…”
Arıklı: “Allah’ıma bin şükür. Utandırmadı…”
Tatar: Son sözü halkımız söyledi
Tatar: Son sözü halkımız söyledi
Tatar halka sesleniyor
Tatar halka sesleniyor
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim