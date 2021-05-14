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Mustafa Akıncı: "Kalplerimiz tüm acı çeken Filistinli mağdur insanların yanındadır"

4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı kalplerinin, İsrail‘in saldırganlığı karşısında acı çeken Filistinlilerin yanında olduğunu vurguladı.

14 Mayıs 2021 Cuma 14:40
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Mustafa Akıncı: "Kalplerimiz tüm acı çeken Filistinli mağdur insanların yanındadır"

4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak, "Kalplerimiz tüm acı çeken Filistinli mağdur insanların yanındadır" dedi.

Savaşın hangi din ve kökenden olursa olsun tüm insanlara acı ve göz yaşından başka bir şey getirmeyeceğinin çok açık olduğunu belirten Akıncı, "Uluslararası toplumun bu acıları sona erdirecek çok daha hızlı ve etkili mekanizmaları harekete geçirme zorunluluğu olduğu bir kez daha net biçimde görülmektedir" ifadelerini kullandı.

Akıncı'nın paylaşımı şöyle:

"Ramazan bayramı günlerinde bile durmayan İsrail saldırganlığı karşısında kalplerimiz tüm acı çeken Filistinli mağdur insanların yanındadır. Savaşın hangi din ve kökenden olursa olsun tüm insanlara acı ve göz yaşından başka bir şey getirmeyeceği de çok açıktır. Uluslararası toplumun bu acıları sona erdirecek çok daha hızlı ve etkili mekanizmaları harekete geçirme zorunluluğu olduğu bir kez daha net biçimde görülmektedir."

Anahtar Kelimeler:
Mustafa AkıncıİsrailKudüsFilistin
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