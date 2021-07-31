Mustafa Aktuğ: Gözümüz ormanlarımızda , kulağımız yetkililerde olsun

Gündem Kıbrıs Özel/ Çiğdem Aydın

Aktuğ sosyal medya hesabından paylaşım yaparak tüm vatandaşları yangınlar konusunda dikkatli olmaya davet etti.

Aktuğun paylaşımı şöyle ;

Geçmiş olsun Karşıyaka'm. Geçmiş olsun güzel adam.

Çok kötü bir günü geride bırakıyoruz.

Saat 12 : 30 itibarı ile başlayan orman yangını ,anında bölgeye gelen başta Belediye Personelim , Orman Dairesi Çalışanlarımız , İtfaye Personeli , Sivil Savunma Başkanlığı Personeli , Polisimiz , Askerimizin tüm kademesi ve Belediyemizden yaptığımız duyuruya cevaben bölgeye gelen Tankerci , Dozerci ve Sivil halkın insan üstü gayreti ile söndürülmüştür.

Hala daha görevine devam eden Belediye Personelim ve Orman Dairesi çalışmaları da soğutma ve olası bir alevlenmeye karşı nöbete devam etmektedir.

Lütfen bu sıcak havalarda yangınlar oluşturabilecek her şeye dikkat edelim .

Bu vesile ile bir kez daha yangınların can kaybına ve mal kaybına uğrattığı Türkiye'mize de geçmişler olsun diliyorum.

Gözümüz ormanlarımızda , kulağımız yetkililerde olsun.

Bölgenin Belediye Başkanı olarak yangın söndürme faaliyetlerine katılan herkese birkez daha teşekkür ederim.