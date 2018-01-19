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Mustafa Aşut’un yüzü güldü

Mustafa Aşut, İskele Polis Müdürü tarafından ziyaret edildi.

19 Ocak 2018 Cuma 10:04
Mustafa Aşut’un yüzü güldü
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Havadis'ten Devrim Demir'in haberine göre, İskele Polis Müdürlüğü’nde görevli polisler tarafından alkollü olduğu gerekçesi ile tutuklanan ve karakolda iki kolu kırılan Mustafa Aşut, İskele Polis Müdürü tarafından ziyaret edildi.

Beraberinde bir grup polis ile Aşut’un evine giden Polis Müdürü  Ahmet Beşerler, Aşut’a baklava ve çiçek takdim etti.

Polis kontrolü altında elleri kırılan Aşut, “darp edildiğini, merdivenlerden aşağıya itildiğini” söylerken, Polis genel Müdürlüğü ise açıklamasında, “kendi kendine yaptı” denilmişti.

Aşut, kendisini darp ettiğini belirttiği iki polisten davacı oldu.

Aşut ve avukatı, polisler için dava dosyalarken, İskele Polis Müdürlüğü ise şikâyet dilekçesini kabul etmemişti.

Aşut’un avukatı, karakoldan görüntüleri talep ederken, kollarının kırıldığı anla ilgili görüntülerin olmadığını tespit etmişti. Bu da, “darp” iddialarını öne çıkardı.

Aşut ailesi, İskele Polis Müdürü’ne davranışı nedeniyle teşekkür etti. Aşut, alkollü araba kullandığını ve cezası neyse, yerine getirmeye hazır olduğunu belirtirken, her koşulda, yasal hakkını aramaya devam edeceğini söyledi.

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