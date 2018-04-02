Mustafa Çağatay, 29. ölüm yıldönümünde anılacak

Milli Günleri Kutlama Merkez Komitesi Başkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Çağatay için Karaoğlanoğlu Mezarlığı’ndaki kabrinde düzenlenecek tören saat 09.30’da başlayacak.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Çağatay'ın ailesi tarafından kabre çelenk konulmasının ardından tören, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve bayrakların göndere çekilmesiyle devam edecek.

Törende, sırasıyla Çağatay’ın ailesi adına Özel Tahsin ve Cumhurbaşkanı Akıncı konuşma yapacak.

1937 yılında Limasol’da doğan Mustafa Çağatay, Londra’da hukuk eğitimi almış, 1970’te de Türk Cemaat Meclisi Üyesi seçilmişti. 1975’te oluşan ilk kurucu mecliste görev yapan, 1976’da UBP’den milletvekili seçilen ve bakan olarak da hükümette yer alan Çağatay, 1978’de başbakan olarak görevlendirilmişti.

KKTC’nin ilan edildiği dönemde de başbakan olan Çağatay, 3 Nisan 1989'da Girne’de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti.