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Mustafa Çaluda'dan çok sert açıklama

29 Eylül 2022 Perşembe 17:50
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Mustafa Çaluda'dan çok sert açıklama



Meclis Başkanı Zorlu Töre’nin Özel Kalem Müdürü Mustafa Çaluda, Millet bahçesinin yapımını eleştirenlere sert tepki gösterdi...

Çaluda, "Anavatan Türkiye’den gelen her şeye karşı çıktılar ama imkanlarından da faydalandılar, faydalanacaklar" dedi.

İşte Çaluda'nın o açıklaması;

Devletin kurulmasına karşı çıktılar,

Dağdaki bayrağımıza karşı çıktılar,

Türk ordusuna karşı çıktılar,

Türk lirasına karşı çıktılar,

Deniz yetki alanlarına karşı çıktılar,

Üniversitelere karşı çıktılar,

Asrın Su Projesine karşı çıktılar,

Pandemi Hastanesine karşı çıktılar,

Otoyollara karşı çıktılar,

Belediyeler Reformuna karşı çıktılar,

Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi binalarına karşı çıktılar!

Kısacası bu devletin kökleşmesine ve modernleşmesine yarayacak her işe ve Anavatan Türkiye’den gelen her şeye karşı çıktılar ama imkanlarından da faydalandılar, faydalanacaklar…

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