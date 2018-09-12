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Mustafa Çürükoğlu, gözyaşlarıyla uğurlandı

12 Eylül 2018 Çarşamba 09:14
Mustafa Çürükoğlu, gözyaşlarıyla uğurlandı

Girne’nin sevilen insanlarından, Liman dairesi kılavuz kaptanı Mustafa Çürükoğlu, gözyaşlarıyla sonsuzluğa uğurlandı. 

Bir süredir tedavi gören Mustafa Çürükoğlu, önceki gün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti. Alsancak’ta dün camide kılınan öğle ve cenaze namazının ardından, Mustafa Kaptan Alsancak Mezarlığı’nda toprağa verildi. Oldukça kalabalık cenaze töreninde gözyaşları hakim oldu, motor tutkunu olan Mustafa Kaptanı motorcu arkadaşları da yalnız bırakmadı. 

STARKIBRIS

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Son Güncelleme: 12.09.2018 09:24
Anahtar Kelimeler:
KKTCHaberMustafa Çürükoğlu
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