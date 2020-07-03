Mustafa Garip hayatını kaybetti

Akıncılar köyünün sevilen insanlarından Mustafa Garip yaşamını yitirdi.
Garip’in vefatı başta aile olmak üzere tüm bölgede büyük üzüntü ile karşılandı.
Mustafa Garip’in cenazesi bugün saat 11.00’da Akıncılar köy mezarlığına defnedilecek.
Akıncılar köyünün sevilen insanlarından Mustafa Garip yaşamını yitirdi.
Akıncılar köyünün sevilen insanlarından Mustafa Garip yaşamını yitirdi.
Garip’in vefatı başta aile olmak üzere tüm bölgede büyük üzüntü ile karşılandı.
Mustafa Garip’in cenazesi bugün saat 11.00’da Akıncılar köy mezarlığına defnedilecek.