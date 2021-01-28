Mustafa Gençsoy koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Kıbrıs Türk Cemiyeti eski Başkanı Mustafa Gençsoy, Londra'da yaşamını yitirdi.

Avrupa'nın en eski Türk derneklerinden olan Kıbrıs Türk Cemiyeti eski Başkanı Mustafa Gençsoy, hastalığının yanısıra Kovid-19 virüsüyle mücadele ediyordu.

İngiltere Kıbrıslı Türk Toplumunun liderlerinden Mustafa Gençsoy hayatının büyük bir bölümünü İngiltere'de yaşayan Kıbrıs Türk Toplumu için harcadı.

İki yıldır sağlık sorunlarıyla uğraşan Gençsoy, on gün önce de Chelsea and Westminster Hastanesi’ne korona teşhisi ile kaldırıldı.

90 yaşındaki Mustafa Gençsoy tedavi gördüğü hastanede dün akşam hayata gözlerini yumdu.

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