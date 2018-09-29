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Mustafa Hacı Ali: Tavukta fahiş fiyat uygulamıyoruz

Mustafa Hacı Ali İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hacı Ali, hükümetin tavuk eti ithalinin serbest kalması yönünde aldığı kararın kendilerini etkilemeyeceğini belirtti ve ekledi:

29 Eylül 2018 Cumartesi 14:29
Mustafa Hacı Ali: Tavukta fahiş fiyat uygulamıyoruz

YENİBAKIŞ'tan Deniz ABİDİN'in haberine göre,Mustafa Hacı Ali İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hacı Ali, ülkeye ithal tavuk gelmesi durumunda satılmayacağını belirterek, “bizim insanımız taze, günlük tavuk tüketmeye alıştı. Yıllardır askeri kantinlere ithal tavuk geliyor, ancak satılmıyor. Kolordunun bütün kantinlerinde bizim tavuğumuz satılır” diye konuştu.

“Biz çok rahatız. Bu işten vazgeçecekmişiz diye bir haber çıktı. Bu doğru değildir” diyen Hacı Ali, “ülkede pahalı olan kırmızı ettir. İthalatı serbest kalması gereken asıl kırmızı et iken hükümetin fahiş fiyat olmayan tavuk ithalini serbest bırakmasına anlam veremiyorum” dedi.

Hacı Ali, tavuk ithalinin çare olmadığını, dışarıdan tavuk gelecekse bunu vatandaşa nasıl satacaklarını merak ettiğini söyledi. Hacı Ali, “Getiren ister, toptancı ister, ithal gelen tavuk tüketiciye bizim sattığımızdan daha pahalıya gelir” diye belirtti.

Mustafa Hacı Ali İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hacı Ali, hükümetin tavuk et ithalinin serbest kalması yönünde aldığı kararın kendilerini etkilemeyeceğini belirterek, kendilerinin ürettiği tavuk fiyatlarının uygun olduğunu söyledi. 

Mustafa Hacı Ali, teşvik almadan ihracat yapan bir işletme olduklarına dikkat çekerek, yurt dışına yumurta, damızlık yumurta ve piliç ihracatı yapmayı sürdürdüklerini kaydetti. 

Mustafa Hacı Ali, dünyanın her ülkesinde teşvik verildiğini, kendilerinin teşvik almadan bunu yapmayı sürdürdüklerini ifade ederek, tesislerinin son model olduğunu, böyle bir tesisin ne Türkiye’de ne de Rum tarafında olduğunu kaydetti. Yumurtanın paketlenmesine kadar her şeyin makinelerle yapıldığını anlatan Mustafa Hacı Ali, maliyeti ucuza mal ettiklerini belirtti. 

“Bu karar neye dayanılarak alındı, bilmiyorum”

Mustafa Hacı Ali, hükümetin tavuk et ithalinin serbest kalması yönünde aldığı kararı neye dayanarak ve neden aldığını bilmediğini belirterek, buna neyin sebep olduğunu bilmek istediğini kaydetti. Tavuk etinin kilosunun 12 iken 15 liraya yükseldiğini belirten Hacı Ali, bunun nedeninin genele yayılan zamlar olduğunu, hammaddenin döviz üzerinden gelip, Türk Lirası olarak satılması olduğunu söyledi.

“Tavukta fahiş fiyat uygulamıyoruz”

Hacı Ali, fahiş bir fiyat uygulamalarının olmadığını ifade ederek, et fiyatının kilosunun 60 liraya dayandığını, kırmızı etin tavuk etinin fiyatının iki katı kadar olduğunu, ancak son dönemde üç katını aştığını kaydetti. Hacı Ali, “Türkiye’de tavuk 10 liraymış. Biz zaten 10 liraya satmaktayız” diye konuştu. Hacı Ali, tavuğun maliyetinin her zaman fazla olduğunu, başka çeşitlere benzemediğini belirterek, buzdolabında tutulacaksa maliyetinin yüzde 15’ten aşağıya gelmediğini, marketlere dağıtımının yapıldığını, bunun da kar payı hesaplandığında 10 liraya değil de 15 liraya tüketiciye ulaştığını söyledi. 

“Vatandaş taze, günlük tavuk istiyor”

Ülkeye ithal tavuk gelmesi durumunda satılmayacağını belirten Mustafa Hacı Ali, ithal tavuğun yıllardır askeri kantinlere geldiğini, ancak satılmadığını ifade ederek, “asker bile almıyor” dedi. Hacı Ali, halkın taze, günlük kesilmiş piliç istediğini belirterek, şöyle devam etti, “bizim donmuş piliçlerimiz daha ucuz olmasına rağmen tercih edilmiyor. Vatandaş almıyor. Taze, günlük almak istiyor. Biz insanlarımızı yıllardır öyle alıştırdık. Halkımız Hacı Ali İşletmelerine güvenmektedir. Arpa fiyatları yükseldi. Arpaya yüzde 120 zam geldi. Devlet artış yapmayın diyor, nasıl yapmayalım? Çare bulun uygulayalım diyoruz. Fahiş fiyata mal satmayı istemeyiz. Ucuz yumurta sattık diye bizi rekabet kuruluna şikayet ettiler.”

Mustafa Hacı Ali, ülkede pahalı olanın kırmızı et olduğunu belirterek, “ithalatı serbest kalması gereken asıl kırmızı et olması gerekirdi” dedi. 

“Çare tavuğun ithalinde değil”

Hacı Ali, tavuğun tükettiği darıdır, soyadır, bazı katkı maddelerinin ve tavukların soslanmasındaki kekiğin yurt dışından geldiğini belirterek, “bu kadar çok özen gösteriyoruz” dedi. Hacı Ali, tavuk ithalinin çare olmadığını, dışarıdan tavuk gelecekse bunu vatandaşa nasıl satacaklarını merak ettiğini söyledi. Hacı Ali, “Getiren ister, toptancı ister, ithal gelen tavuk tüketiciye bizim sattığımızdan daha pahalıya gelir” diye konuştu. 

“Yerli üretimi desteklemiyorlar”

Hacı Ali, ülkede yerli üretimin desteklenmesi gerektiğini belirterek, “neden desteklenmediğimizi bilmiyorum” dedi. Mustafa Hacı Ali, şunları söyledi, “Biz çok rahatız. Bu işten vazgeçecekmişiz diye bir haber çıktı. Bu doğru değildir. Biz sadece ihracat bile yapsak teşviksiz yapabiliriz. Kolordunun bütün kantinlerinde bizim tavuğumuz satılır. Ancak onlarda elektrik parası yok, kira parası yok, o nedenle her şeyi daha ucuza veriyorlar. Askeri kantinde bizim tavuğumuz bugün 11 liradan satılır.”

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Mustafa Hacı AliTavukHaber
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vatandas 2018-09-29 15:07:59

Rusvet vermedim der Bu hukumete Adam hakli senelerce verdi tekel oldu kibrisin kuzeyinde milyon dollarlar kazandi tabi tc de onay verdi adam bu kokusmus rejimi sallamam diyor yersan

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