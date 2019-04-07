Mustafa Hannihak 3 gün tutuklu kalacak

EVRİM KAMALI

Girne’de bir eğlence mekanında çıkan kavgada Semir Yolcu’yu darp ederek gözünden ağır yaralanmasına neden olan güvenlik görevlisi Mustafa Hannihak ile 17 yaşındaki E.Ö. “Ciddi darp, tecavüz-i alet taşıma” suçlarından tutuklanarak dün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Mustafa Yanaroğlu, 4 Nisan tarihinde 04.00 sıralarında Girne’de faaliyet gösteren bir eğlence mekanında güvenlik görevlisi olan Mustafa Hannihak’ın görevli valelerle tartıştığı gerekçesi ile Girne’de sakin Semir Yolcu’nun yüzüne ve vücudunun çeşitli yerlerine gayri kanuni olarak yumruk atıp, ciddi şekilde darp ettiğini söyledi. Yanaroğlu, o esnada mekân önünde duran 17 yaşındaki E.Ö.’nün gayri yasal olarak üstünde taşıdığı 50 santim uzunluğundaki demirden mamul copu Semir’in yüzüne vurmak sureti ile ciddi şekilde darp ettiğini açıkladı.

Yanaroğlu, Semir’in darp sonucu sağ gözünden yaralandığını, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne kaldırıldığını belirterek, göz hastalıkları servisinde müşahade altına alındığını ifade etti. Polis, olayla ilgili aranan şahısların 6 Nisan tarihinde tespit edilerek tutuklandığını belirtti.

Yaralının tedavisinin sürdüğünü, alınacak ifadeler olduğunu ve incelenecek kamera görüntüleri bulunduğunu kaydeden polis, 3 gün süre ile tutukluluk talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.