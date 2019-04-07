Mustafa Hannihak 3 gün tutuklu kalacak

EVRİM KAMALI
Girne’de bir eğlence mekanında çıkan kavgada Semir Yolcu’yu darp ederek gözünden ağır yaralanmasına neden olan güvenlik görevlisi Mustafa Hannihak ile 17 yaşındaki E.Ö. “Ciddi darp, tecavüz-i alet taşıma” suçlarından tutuklanarak dün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.
Yanaroğlu, Semir’in darp sonucu sağ gözünden yaralandığını, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne kaldırıldığını belirterek, göz hastalıkları servisinde müşahade altına alındığını ifade etti. Polis, olayla ilgili aranan şahısların 6 Nisan tarihinde tespit edilerek tutuklandığını belirtti.
Yaralının tedavisinin sürdüğünü, alınacak ifadeler olduğunu ve incelenecek kamera görüntüleri bulunduğunu kaydeden polis, 3 gün süre ile tutukluluk talep etti.
Mahkeme talebi kabul etti.