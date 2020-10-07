Lefkoşa'nın sevilen simalarından Mustafa İkinci hayatını kaybetti.
Ölümüyle sevenlerini yasa boğan Mustafa İkinci'nin cenazesi yarın aile yakınlarının katılacağı cenaze töreniyle Gönyeli Mezarlığına defnedilecek.
Son Güncelleme: 07.10.2020 20:46
Lefkoşa'nın sevilen simalarından Mustafa İkinci hayatını kaybetti.
Lefkoşa'nın sevilen simalarından Mustafa İkinci hayatını kaybetti.
Ölümüyle sevenlerini yasa boğan Mustafa İkinci'nin cenazesi yarın aile yakınlarının katılacağı cenaze töreniyle Gönyeli Mezarlığına defnedilecek.