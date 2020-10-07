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Mustafa İkinci hayatını kaybetti!

Lefkoşa'nın sevilen simalarından Mustafa İkinci hayatını kaybetti.

07 Ekim 2020 Çarşamba 20:44
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Mustafa İkinci hayatını kaybetti!

Lefkoşa'nın sevilen simalarından Mustafa İkinci hayatını kaybetti.

Ölümüyle sevenlerini yasa boğan Mustafa İkinci'nin cenazesi yarın aile yakınlarının katılacağı cenaze töreniyle Gönyeli Mezarlığına defnedilecek.

Son Güncelleme: 07.10.2020 20:46
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