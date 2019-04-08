Mustafa Koç Geçitkale Kupası’nda ödüller dağıtıldı

Dört gün boyunca Geçitkale Havaalanı’nda devam eden Mustafa V. Koç Geçitkale Kupası Pazar günü yapılan F3J final uçuşları ile tamamlandı.

Onüçüncü kez uluslararası olarak düzenlenen Mustafa V. Koç Geçitkale Kupası’na bu yıl, Almanya, Bulgaristan, Finlandiya, Rusya, Türkiye ve Ukranya olmak üzere yedi ülkeden 30 sporcu katıldı.

KKTC Hava Sporları Federasyonu Model Uçak bölümü tarafından TC Lefkoşa Büyükelçiliği katkıları ile gerçekleştirilen yarışmada başarılı olan sporculara ve takımlara ödülleri, KKTC Turizm Bakanı Sayın Fikri Ataoğlu, KKTC Hava Sporları Federasyonu Başkanı Sayın Zeki Ziya ve THK Model Uçak sorumlusu Sayın Mustafa Dişdiş tarafından verildi.

F5J yarışmasında bireysel sıralamada Alman sporcuların hakimiyeti dikkat çekti. Alman sporcu Thomas Rossner birinci, Jan Schwarmar ikinci ve Timo Feiss ise üçüncü sırada yarışmayı tamamladı. Takım sıralamasında ise Mehmet Serden, Timo Feiss ve Jan Schwarmar’dan oluşan Alman KKTC karma takım birinci, Aleksandr Check, Vladimir Gavrilko ve Andri Yagodzinsky’den oluşan Ukrayna takımı ikinici, Erel Cankan, Thomas Rossner ve Dobri Mariov’dan oluşan Almanya, Bulgaristan ve KKTC karma takım ise üçüncü sırada yarışmayı tamamladı.

Halen Avrupa şampiyonu ünvanını koruyan KKTC Milli Takım sporcuları sezon’un ilk yarışmasında bronz madalya kazandı. Salahi Tezel, Mehmet Serden, Erel Cankan, Mehmet Gökşah ve Haluk Aykol’dan oluşan takım birinci gelen Ukranya ve Rusya karması ve ikinci gelen Almanya ve Bulgaristan karmasının arkasından bronz madalya almayı başardı.

Ayrıca bireysel sıralada da Pazar günü yapılan final uçuşları sonrasında F3J kategorisinde Rus sporcu Aleksandr Volkov birinci, Salahi Tezel ikinci ve Mehmet Serden üçüncü sırada yarışmayı tamamladı.

Türkiye şampiyonası sıralaması ise F3J kategorisinde Salahi Tezel birinci, Mehmet Serden ikinci, Erel Cankan üçüncü olurken F5J kategorisinde ise Mehmet Serden birinci, Erel Cankan ikinci ve Murat Bozdemir de Türkiye üçüncüsü olarak yarışmayı sonuçlandırdı.