Mustafa Köleş'in ölümünden sorumlu olduğu iddia edilen bir kişi tutuklandı

Türkmenköy'de bu saabah çıkan yangında hayatını kaybeden Mustafa Köleş'in ölümünden sorumlu tutulan bir kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan alınan bilgiye göre ayni ikametgahın üst katında kalmakta olan N.K(E-54) nin bahse konu ikametgahın elektriğinin kesik olmasından dolayı kendi ikametgâhından elektrik kablosu çekerek elektrik verdiği ve muhtemelen mutfak tezgahı üzerinde bulunan ampülün ısınması sonucu yangının meydana geldiği tespit edildi.

N. K. tutuklandı. Polis soruşturması sürüyor