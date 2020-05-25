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Mustafa Köleş'in ölümünden sorumlu olduğu iddia edilen bir kişi tutuklandı

Mutfak tezgahı üzerinde bulunan ampülün ısınması sonucu yangın çıkmış

25 Mayıs 2020 Pazartesi 17:13
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Mustafa Köleş'in ölümünden sorumlu olduğu iddia edilen bir kişi tutuklandı

Türkmenköy'de bu saabah çıkan yangında hayatını kaybeden Mustafa Köleş'in ölümünden sorumlu tutulan bir kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan alınan bilgiye göre ayni ikametgahın üst katında kalmakta olan N.K(E-54) nin bahse konu ikametgahın elektriğinin kesik olmasından dolayı kendi ikametgâhından elektrik kablosu çekerek elektrik verdiği ve muhtemelen mutfak tezgahı üzerinde bulunan ampülün ısınması sonucu yangının meydana geldiği tespit edildi.

N. K. tutuklandı. Polis soruşturması sürüyor

Son Güncelleme: 25.05.2020 22:44
Yorumlar
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Adaletnerde? 2020-05-25 17:38:21

Komşuluk görevini yaptığı için suçlu bulundu , ne kadarda adaletsiz bir durum, Hayatını kaybeden amcaya Allah rahmet eylesin.

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mehmet 2020-05-25 18:23:16

katil komsumu yoksa elektirigini kesenlarmi karar veremedim

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Zehra 2020-05-25 21:57:17

İylikten kötülük doğarmış çok doğru

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