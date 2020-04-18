İsmi Mormenekşe ile özdeşleşmiş Mustafa Menekşeli hayatını kaybetti.

Mormenekşe’nin efsane başkanlarından olan Menekşeli için Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü de başsağlığı mesajı yayımladı.

Kardeş Kulübümüz Mormenekşe Gençler Birliğinin Efsane Başkanı değerli büyüğümüz Mustafa Menekşeli abimizi kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma Tanrıdan Rahmet başta oğlu Metin Menekşeli olmak üzere tüm aileye sevenlerine ve Mormenekşe camiasına başsağlığı dileriz.Hepimizin başı sağolsun.

LGB. Spor Kulübü (a)

Rifat Berkel

Başkan.