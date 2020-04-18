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Mustafa Menekşeli hayatını kaybetti

Mormenekşe Spor Kulübü eski başkanlarından Mustafa Menekşeli hayata gözlerini yumdu.

18 Nisan 2020 Cumartesi 11:26
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Mustafa Menekşeli hayatını kaybetti

İsmi Mormenekşe ile özdeşleşmiş Mustafa Menekşeli hayatını kaybetti.

Mormenekşe’nin efsane başkanlarından olan Menekşeli için Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü de başsağlığı mesajı yayımladı.

Kardeş Kulübümüz Mormenekşe Gençler Birliğinin Efsane Başkanı değerli büyüğümüz Mustafa Menekşeli abimizi kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma Tanrıdan Rahmet başta oğlu Metin Menekşeli olmak üzere tüm aileye sevenlerine ve Mormenekşe camiasına başsağlığı dileriz.Hepimizin başı sağolsun.

LGB. Spor Kulübü (a)
Rifat Berkel
Başkan.

Anahtar Kelimeler:
Mustafa Menekşeli
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