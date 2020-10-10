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Mustafa Osum hayatını kaybetti

Mustafa Osum'un cenazesi yarın Topçuköy'de defnedilecek.

10 Ekim 2020 Cumartesi 19:21
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Mustafa Osum hayatını kaybetti

Aslen Ergazili olan Topçuköy sakinlerinden Mustafa Osum hayatını kaybetti.

1930 doğumlu olan Topçuköy gazilerinden, Mustafa Osum'un vefatı sevenlerini yasa boğdu.

Mustafa Osum'un cenazesi yarın öğlen namazına müteakip Topçuköy'de defnedilecek

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