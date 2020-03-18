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Mustafa Sofi canlı yayında açıkladı: Kızım şu an karantinada

"Türkiye Cumhuriyeti bizim ana vatanımız. Bizim müdahale etme yetkimiz olabilir mi?"

18 Mart 2020 Çarşamba 11:16
2784 Okunma
Mustafa Sofi canlı yayında açıkladı: Kızım şu an karantinada

Paris'ten Türkiye’ye giden yolcuların bulunduğu karantina otobüsünde bulunan KKTC Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi’nin kızı Güzide Sofi’nin, söz konusu otobüsten indirilerek KKTC’ye gönderilmesi üzerine  Mustafa Sofi Kanal D ekranlarında yayınlanan Neler Olur Hayatta programına telefonla bağlanarak açıklamalarda bulundu.

"Kendimizi bu olayların içerisinde bulduk konuşacak durumda da değilim kusura bakmayın.Ne söyleyebilirim ki. Kızım Türkiye'de karantinada. Şu an bizde bekliyoruz. Çocuğum Kıbrıs'a gelmek için uçağa bindi buraya geliyorken sosyal medyada bu olaylar paylaşıldı. Burada mağdur durumda olan biziz. Çünkü biz biletimizi aldık. Aynı şekilde buraya gelip karantinaya girecekti. Ancak sosyal medyada yayılan bu görüntülerden sonra karantinada. Türkiye Cumhuriyeti bizim ana vatanımız. Bizim müdahale etme yetkimiz olabilir mi? 

Benim kızım Fransa'da master yapıyor.Benim kızım böyle insanlarla tartışacak bir yaradılışta değil.Benim kızım bu tepkilerden dolayı korktu.  Sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin getirildiği uçaktan bahsediyoruz. Kızım için bir ayrıcalık yapılması mümkün mü? "

Haber Kıbrıs

Son Güncelleme: 18.03.2020 12:19
Anahtar Kelimeler:
KarantinaMustafa Sofi
Yorumlar
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Mert 2020-03-18 11:23:22

Bırak bu işleri devlet su işleri

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mehmet 2020-03-18 11:46:23

MEDENICE OZUR DILEMEYI NEZAMAN OGRENECEKSINIZ OKUMUS CAHILLER

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Ertaç 2020-03-18 12:33:49

Keşke olmasaydı de bu iş kapanır,hiç olmazsa tersini iddia etme.

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bence 2020-03-18 12:39:11

Bence adam haklı. hiç tanımıyorum ama..Kızını türkiye otobüsünden almış. Tabi ki alır. İşte karantinada kız. Türkiyede ne yapacaktı. Siz çocuğunuzun peşine düşmüyor musunuz. Adam müdürse suç mu oldu. Tanımıyorum hiç.. vurgulayayım.

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Ricky Spanish 2020-03-18 12:20:29

Hade yine iyisiniz. Kızınız bir gecede ünlü oldu. Ekşi sözlükte adına açılmış başlığın altında 114 sayfa entery var.

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