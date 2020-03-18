Mustafa Sofi canlı yayında açıkladı: Kızım şu an karantinada

Paris'ten Türkiye’ye giden yolcuların bulunduğu karantina otobüsünde bulunan KKTC Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi’nin kızı Güzide Sofi’nin, söz konusu otobüsten indirilerek KKTC’ye gönderilmesi üzerine Mustafa Sofi Kanal D ekranlarında yayınlanan Neler Olur Hayatta programına telefonla bağlanarak açıklamalarda bulundu.

"Kendimizi bu olayların içerisinde bulduk konuşacak durumda da değilim kusura bakmayın.Ne söyleyebilirim ki. Kızım Türkiye'de karantinada. Şu an bizde bekliyoruz. Çocuğum Kıbrıs'a gelmek için uçağa bindi buraya geliyorken sosyal medyada bu olaylar paylaşıldı. Burada mağdur durumda olan biziz. Çünkü biz biletimizi aldık. Aynı şekilde buraya gelip karantinaya girecekti. Ancak sosyal medyada yayılan bu görüntülerden sonra karantinada. Türkiye Cumhuriyeti bizim ana vatanımız. Bizim müdahale etme yetkimiz olabilir mi?

Benim kızım Fransa'da master yapıyor.Benim kızım böyle insanlarla tartışacak bir yaradılışta değil.Benim kızım bu tepkilerden dolayı korktu. Sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin getirildiği uçaktan bahsediyoruz. Kızım için bir ayrıcalık yapılması mümkün mü? "

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