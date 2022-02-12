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Mustafa Tolga son yolculuğuna uğurlandı…

Aslen Alaminyo Köyü doğumlu, Kıbrıs Türk Emekliler Derneği Başkanı ve emekli Müsteşar Mustafa Tolga, öğlen saatlerinde Lefkoşa İsmail Safa Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla Lefkoşa Kabristanlığı’nda ebedi istirahatgâhına defnedildi.

12 Şubat 2022 Cumartesi 13:36
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Mustafa Tolga son yolculuğuna uğurlandı…
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Cenazeye Başbakan Faiz Sucuoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay başta olmak üzere siyasetin önemli isimleri de katılarak, Tolga ailesine başsağlığı diledi.

Bir süredir Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Onkoloji Merkezi’nde tedavi görmekte olan Başkan Tolga’nın ölümü başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğmuştu.

Evli ve dört kız çocuğu babası olan Tolga, çevresi tarafından çok sevilen bir insan olmakla beraber, dürüstlüğü ve fedakarlığı ile bilinirdi.

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